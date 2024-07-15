В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

На сайте центра сказано, что эпицентр толчков находился в 134 км к западу от города Дера-Гази-Хан, в котором проживает не менее 236 тыс. человек. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее, 4 июля, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в соседней с Токио префектуре Тиба, очаг залегал на глубине 50 км.