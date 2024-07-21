Три человека пострадали в ДТП в Приморском крае
Три человека пострадали в ДТП с легковой машиной и автобусом в Приморском крае. Об этом 21 июля сообщила полиция региона.
«По предварительной информации, автомашина Suzuki SX4 двигалась из Большого Камня в направлении города Фокино. Девушка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с пассажирским автобусом», — говорится в тексте сообщения в Telegram-канал.
По предварительным данным, в автобусе находились 15 пассажиров, из них пострадали двое. Кроме того, водитель легкового автомобиля также получила травмы. Пострадавшие госпитализированы.
«По данному факту проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований», — подчеркивается в сообщении.
Ранее, 20 июля, несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве. Движение в районе ДТП затруднено, водителей призвали выбрать пути объезда.