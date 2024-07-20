Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве

На Русаковской эстакаде (внешняя сторона ТТК) в Москве столкнулись несколько автомобилей. Об этом 20 июля сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте находятся оперативные службы.

Движение в районе ДТП затруднено, водителей призвали выбрать пути объезда.

Ранее 19 июля в Москве на внешней стороне 54-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и грузовика. О пострадавших не сообщалось.