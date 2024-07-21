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Президент Кубы заявил о замечательном состоянии связей с РФ

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что визит российской делегации подтверждает замечательное состояние политических и экономических связей с Россией.

«Ваш визит [делегации ГД и Володина на Кубу] подтверждает замечательное состояние политических и экономических связей между нашими странами. Мы продолжаем обмен двусторонними делегациями на самом высоком уровне», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Как отметил Бермудес, отношения между парламентами двух стран продолжают укрепляться. Он также поблагодарил депутатов за поддержку Кубы и предпринимаемые ими усилия для прекращения экономической, торговой и финансовой блокады республики со стороны США.

В свою очередь, Володин передал президенту Кубы теплые слова приветствия от российского лидера Владимира Путина.

«Отношения между нашей страной и Кубой динамично развиваются, и надо отдать должное: многое делаете вы и наш президент Владимир Путин. Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия — оно у нас на высочайшем уровне», — указал Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что речь идет о реализации проектов в сфере туризма, а также поставок ресурсов. По его словам, Россия сегодня занимает второе место по турпотоку на Кубу.

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Ранее в этот день сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин 21 июля вместе с делегацией прибыл в Республику Куба. Отмечалось, что в Гаване запланирована встреча Володина с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Также в этот день сообщалось, что Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Председатель Госдумы Вячеслав передал теплые слова приветствия и послание от российского лидера Владимира Путина. Также он подчеркнул, что Никарагуа является ключевым партнером РФ в латиноамериканском регионе. В свою очередь, Ортега заявил, что осуждает введенные странами Запада антироссийские санкции, и назвал их действия преступными.

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