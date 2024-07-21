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Председатель Госдумы Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом

Председатель ГД Володин вместе с делегацией прибыл с рабочим визитом на Кубу
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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин 21 июля вместе с делегацией прибыл в Республику Куба.

Отмечается, что в Гаване запланирована встреча Володина с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

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Ранее в этот день сообщалось, что Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Председатель Госдумы Вячеслав передал теплые слова приветствия и послание от российского лидера Владимира Путина. Также он подчеркнул, что Никарагуа является ключевым партнером РФ в латиноамериканском регионе. В свою очередь, Ортега заявил, что осуждает введенные странами Запада антироссийские санкции, и назвал их действия преступными.

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