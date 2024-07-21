Один человек пострадал при пожаре на станции техобслуживания в Саратове
В Саратове произошел пожар на станции техобслуживания на площади 500 кв. м, есть пострадавший. Об этом 21 июля сообщили в главном управлении МЧС РФ по Саратовской области.
«На улице Технической горит металлическое здание на 500 кв. м. Пожар локализован. В результате пожара пострадал мужчина», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что для ликвидации возгорания были привлечены 27 специалистов и шесть единиц техники.
Накануне, 20 июля, сообщалось, что в Нижнем Новгороде вечером вспыхнул пожар на мебельном производстве. Уточняется, что здание горит на ул. Адмирала Нахимова на площади 1 тыс. кв. м. О пострадавших информации не было.