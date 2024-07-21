Мотострелков группировки войск «Центр» наградили государственными наградами

Торжественная церемония награждение военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ государственными, ведомственными наградами состоялась на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 июля сообщило Министерство обороны России.

«Наше подразделение, личный состав наградили ведомственными государственными наградами за достойное выполнение воинского долга, поставленных боевых задач. Наши парни выполнили всё достойно, с честью и достоинством, с отвагой. За это и были награждены», — рассказал командир отделения с позывным Оскар.

В Минобороны сообщили, что за мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач заслуженные медали военнослужащим вручали представители командования соединения. Личный состав подразделения был награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» и ведомственными медалями «За воинскую доблесть».

«Получил медаль «За храбрость», за то, что отбивали атаки противника в течение четырех суток. Не пропустили врага, отразили всё. Хочу поблагодарить командование. Мы будем идти до конца. Победа будет за нами», — добавил Оскар.

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) множество военнослужащих группировки войск «Центр» за проявленные мужество и героизм в выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, что позволяет отметить высокий вклад бойцов в выполнение поставленных боевых задач, добавили в военном ведомстве.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что ВС РФ уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS и четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства, а также 74 дрона самолетного типа, в том числе 27 — над территорией России.

До этого сообщалось, что российские военные не допустили высадку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра. По информации начальника пресс-центра группировки войск «Днепр» Романа Кодряна, в течение прошедших суток украинская армия лишилась на этом участке фронта до 85 своих бойцов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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