Военные ВС России обеспечили выход пяти беженцев из сирийского лагеря Рукбан

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в сотрудничестве с властями Сирийской Арабской Республики (САР) обеспечили выход пяти беженцев из лагеря Рукбан в зоне Эт-Танф. Об этом 20 июля на брифинге сообщил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«Обстановка в лагере беженцев Рукбан, расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф, остается неблагополучной. (Силами САР и ЦПВС. — Ред.) обеспечен выход из лагеря пяти беженцев (один мужчина, три женщины, один ребенок)», — сообщил он.

Игнасюк указал, что США «демонстрируют неспособность заниматься вопросами содействия в скорейшем возвращении беженцев из лагеря». Он также заявил, что со стороны коалиции США было зафиксировано семь случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, а также восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10.

Кроме того, в Идлибской зоне было зафиксировано два обстрела позиций САР со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация). Российские военные также провели патрулирование в провинциях Ракка и Хасека.

Ранее, 18 июля, выход 15 беженцев из лагеря Рукбан в зоне Эт-Танф был обеспечен силами ЦПВС и САР. Игнасюк также сообщил о фиксации восьми нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, а также восьми нарушений воздушного пространства САР истребителями и штурмовиками.