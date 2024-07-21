Минимум 16 человек погибли в ДТП с автобусом на границе Боливии и Чили
Минимум 16 человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика рядом с границей Боливии и Чили. Об этом 20 июля сообщила газета El Deber со ссылкой на местных жителей.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу утром на шоссе, соединяющем Боливию с Чили, недалеко от Тамбо-Кемадо, в результате которого по меньшей мере 16 человек погибли и 14 получили ранения», — говорится в публикации.
Отмечается, что авария произошла когда грузовик, въезжавший в Боливию со стороны границы, лоб в лоб столкнулся с международным транспортным автобусом компании Nordic Buss, который направлялся в сторону Чили.
Ранее, 19 июля, сообщалось, что в Чехии в ДТП с микроавтобусом и автомобилем пострадали 12 человек. Помощь им оказали медицинские бригады из Карловарского, Пльзеньского и Устецкого краев. Часть раненых отправили в больницы соседних городов. Их жизни ничто не угрожает.