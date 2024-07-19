В Чехии в ДТП с микроавтобусом и автомобилем пострадали 12 человек
В Чехии микроавтобус, перевозивший заключенных женщин из тюрьмы к месту работы, столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 19 июля сообщило издание Idnes.
Инцидент произошел в поселке Драгонице. Всего в микроавтобусе находилось 16 женщин.
В результате ДТП пострадали 12 человек. Помощь им оказали медицинские бригады из Карловарского, Пльзеньского и Устецкого краев. Часть раненых отправили в больницы соседних городов. Их жизни ничто не угрожает.
Место аварии сейчас ограничено для въезда автомобилей. Полиция расследует причины происшествия.
Ранее, 9 июня, восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с автобусом в городе Литвинов на северо-западе Чехии. По предварительным данным, в автобусе находились 15 человек. Тесты показали, что водитель был трезв.