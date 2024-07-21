Минобороны России рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации

Министерство обороны России 21 июля сообщило о новых подвигах российских военнослужащих, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В военном ведомстве рассказали, что в ходе ведения боевых действий полковник Олег Лаута выполнял задачи по доработке перспективных технических средств для организации устойчивой

и бесперебойной связи, которая обеспечивает эффективное взаимодействие управления группировки войск с другими воинскими подразделениями.

Действуя под огнем боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), Лаута много раз проводил практические проверки техники связи в сложной помеховой обстановке с целью улучшения ее характеристик. Его профессиональные навыки позволили апробировать опытные технические образы носимых радиостанций, внедрить в систему связи новейшие технические решения, повысить ее устойчивость, а также значительно улучшить характеристики разрабатываемых в ходе ведения спецоперации техсредств связи.

В Минобороны также выделили заслуги стрелка, младшего сержанта Андрея Дресвянкина. Группа под его командованием выполняла боевую задачу по обороне населенного пункта на одном из танкоопасных направлений.

В ходе очередной смены оборонительных постов российские военных попали под плотный минометный обстрел со стороны противника. В ходе обстрела один из военнослужащих получил осколочное ранение ноги. Дресвянкин, рискуя жизнью, вынес раненого солдата из зоны обстрела, оказал первую помощь и помог ему добраться до места эвакуации, где тот был передан санитарам батальона. Благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащего, удалось эвакуировать сослуживца из опасной зоны и спасти ему жизнь.

Накануне, 20 июля, стало известно, что экипажи танков Т-80 группировки российских войск «Юг» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Танкисты прибыли на передний край обороны для поддержки российских штурмовых групп и осколочно-фугасными снарядами уничтожили огневые точки противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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