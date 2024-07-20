Экипажи танков Т-80 группировки российских войск «Юг» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Раздоловка на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Танкисты Вооруженных сил (ВС) РФ оказывают огневую поддержку штурмовым группам десантников, обеспечивая их штурмовые действия по занятию опорных пунктов противника на данном направлении.

В ходе выполнения боевой задачи экипажи танков выдвигаются на передний край обороны для поддержки российских штурмовых групп и осколочно-фугасными снарядами уничтожают огневые точки ВСУ, которые мешают десантникам ВС РФ подойти к опорному пункту.

«В основном осколочно-фугасными по противнику работаем. Опорные пункты [уничтожаем]. Так как у нас сейчас идут наступательные действия, чтобы ребята (штурмовые группы. — Ред.) уже легко могли зайти в любой опорник и закрепиться. Мы помогали закрепляться на возвышенных местах», — рассказал командир танка с позывным Физрук.

В военном ведомстве отметили, что огонь ведется в ночное время с закрытых огневых позиций и корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala. В дальнейшем камеры беспилотников фиксируют поражение целей. Получив подтверждение об уничтожении позиций противника, экипажи танков убывают на новую огневую позицию, откуда ведут огонь по новым координатам.

«Каждый день ездим, работаем. По 10 штук, когда по 15. РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы. — Ред.) стоят, с нами дронщики ездят. Когда они в стороне остаются, мы отъезжаем и работаем. Они нас там прикрывают плюс РЭБ у нас работает. Командир танка принимает корректировку и передает ее мне», — отметил наводчик-оператор с позывным Дьяк.

Накануне, 19 июля, сообщалось, что расчет танка Т-80 Вооруженных сил (ВС) РФ нанес удары по месту расположения ВСУ. Командир танка с позывным Литвин рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю, что чаще всего расчет работает с закрытых огневых позиций, но иногда приходится выезжать на прямую наводку, когда пехота просит помощи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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