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Расчет танка Т-80 ВС РФ нанес удар по месту расположения военных ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет танка Т-80 Вооруженных сил (ВС) РФ нанес удары по месту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань 19 июля пообщался с военнослужащими расчета.

«Работаем на Т-80. Обвариваем ее динамической защитой дополнительно. Сделали борта, приварили динамическую защиту. Установили также РЭБ. РЭБ отлично у нас работает постоянно, когда мы выезжаем либо на закрытые огневые позиции, либо на прямую наводку. Также дополнительно сделали динамическую защиту вокруг башни, чтобы камикадзе не залетел», — поделился командир танка с позывным Литвин.

Он также уточнил, что чаще всего расчет работает из закрытых огневых позиций, но иногда приходится выезжать на прямую наводку, когда пехота просит помощи.

«Конечно, когда техника выходит из строя, мы там что-то корректируем, что-то варим, что-то восстанавливаем, но таких глобальных работ, там по замене двигателя,, мы не проводим. Так, корректировочные, газосварочные работы», — рассказал наводчик-оператор Виктор.

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Ранее, 18 июля, бойцы группировки «Запад» в четверг, 18 июля, рассказали о работе танкистов в окрестностях села Стельмаховка. Корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что в начале бойцы группировки постепенно выравнивают фронт, добавляя огня по окрестностям Стельмаховки. ВСУ это видят и пытаются мобилизовать оставшиеся ресурсы. Однако в таких случаях всегда подключаются российские танкисты.

До этого российские военные нанесли удар по месту дислокации украинских боевиков в Волчанске фугасными авиабомбами (ФАБ). В Волчанске еще остаются здания, где укрываются украинские военнослужащие. Как видно на кадрах, российские силы сначала сбросили одну бомбу, а через несколько секунд — вторую. После удара последовал мощный взрыв, начался пожар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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