ВС РФ уничтожили позицию ВСУ в Волчанске бомбой ФАБ
Российские военные нанесли удар по месту дислокации украинских боевиков в Волчанске фугасными авиабомбами (ФАБ). Кадры есть в распоряжении «Известий» 18 июля.
В Волчанске еще остаются здания, где укрываются украинские военнослужащие. Как видно на кадрах, российские силы сначала сбросили одну бомбу, а через несколько секунд — вторую. После удара последовал мощный взрыв, начался пожар.
Кроме того, в распоряжении «Известий» — кадры нанесения ВКС РФ удара ракетой Х-38 по мосту в районе Щербиновки на Донецком направлении.
Как следует из видео, сначала были установлены координаты, по которым было необходимо нанести удары. Ракета попала в цель. Оперативный контроль показал, что полотно моста около поселка городского типа Щербиновка разрушено, движение техники по нему невозможно.
Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе группы нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Север». В результате удара все цели были уничтожены.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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