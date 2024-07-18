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Бойцы группировки «Запад» рассказали о работе танкистов в Стельмаховке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы группировки «Запад» в четверг, 18 июля, рассказали о работе танкистов в окрестностях села Стельмаховка.

«Был у нас случай, выкатывались мы напрямую наводку. В нас попало три FPV-дрона. Я как раз был в танке. Страшно поначалу было», — сказал командир танкового взвода с позывным Палыч.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что в начале бойцы группировки постепенно выравнивают фронт, добавляя огня по окрестностям Стельмаховки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) это видят и пытаются мобилизовать оставшиеся ресурсы. Однако в таких случаях всегда подключаются российские танкисты.

Отмечается, что главная привилегия закрытой огневой позиции — невозможность обнаружения места, откуда именно ведется огонь. В результате несколько снарядов падает где-то рядом, после чего линия затихает.

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10 июля оборонное ведомство показало, как экипаж танка Т-80 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, который мешал наступлению штурмовиков на авдеевском направлении. По словам командира танка с позывным Третий, выдвигаются танкисты на позицию скрытно, работают в основном с закрытых позиций.

Ранее, 28 июня, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. Были поражены живая сила и техника трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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