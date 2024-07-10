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Экипаж танка Т-80 уничтожил опорпункт ВСУ на авдеевском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж танка Т-80 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), который мешал наступлению штурмовых подразделений на авдеевском направлении. Минобороны 10 июля показало фрагмент боевой работы танкистов.

Получив координаты цели от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов, танкисты прибыли на заранее подготовленную огневую позицию. Он навели пушку боевой машины на цель и огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами на дальность до 10 км успешно поразили укрепления ВСУ, позволив пройти штурмовым подразделениям дальше в глубину обороны противника.

Механик водитель танка Т-80 с позывным Бугор отметил, что для боевой машины нет разницы, по какой дороге ехать — проселочной, болотистой — полная проходимость.

«Ухабы и выбоины для этой машины не препятствие. Отличная машина, со всем справляется, быстрая. Тут вот динамическая защита стоит, мангал на башне, трансмиссия защищена», — добавил он.

Стрельба велась с постоянной корректировкой огня операторами беспилотников, что позволило оперативно отработать по цели с наименьшим расходом боеприпасов. Огонь полупрямой наводкой позволяет танкистам наносить урон противнику, максимальное время оставаясь незамеченным для его контрбатарейных средств и средств воздушной разведки, пояснили в оборонном ведомстве.

По словам командира танка с позывным Третий, выдвигаются танкисты на позицию скрытно, работают в основном с закрытых позиций.

«Стараемся не светиться перед противником, маскируемся, вплоть до того, что даже закапываемся. Зависит от задачи. Танк с турбинным двигателем, едет мягко и быстро, а когда идет по направлению к противнику передом, он нас не слышит», — уточнил Третий.

Танк модели Т-80БВМ является высокоэффективным за счет уникального сплава брони, системы защиты, активной и динамической, комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматического управления вооружением и оптики. Машина сама в состоянии отслеживать ход боя и фиксировать перемещения техники.

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5 июля в Минобороны рассказали, как экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ. Наводчик-оператор танка с позывным Малой добавил, что машина очень быстрая и маневренная, а с постоянным обслуживанием она «вообще не доставляет проблем».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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