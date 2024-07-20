В Белгородской области обнаружили более 100 суббоеприпасов после обстрелов ВСУ

После обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино и селу Новая Таволжанка в Белгородской области было обнаружено более 100 суббоеприпасов. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых колокольчиков», — написал он.

Глава региона попросил граждан не поднимать такие предметы, а в случае обнаружения обратиться в экстренные службы, сообщить точное место находки и описать «колокольчик».

«Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому — сразу же сообщайте: саперы Министерства обороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют», — предупредил Гладков.

Кроме того, продолжил губернатор, вечером 20 июля украинская армия нанесла удар по Шебекино. В результате случившегося, предварительно, никто не пострадал. В городе загорелись два дома и две машины, также в четырех многоквартирных домах повреждено остекление и посечены фасады, уточнил он. Как отметил Гладков, в трех частных домовладениях выбиты окна и пробита кровля, еще повреждены два автомобиля.

Ранее в этот день дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью в период с 14:30 до 18:15 мск. Также сообщалось, что пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Также в субботу сообщалось, что при обстреле Шебекино украинской армией пострадали семь человек.

Гладков указывал, что в городе в двух многоквартирных домах снарядами повреждены фасады и стены, а также выбиты окна. Кроме того, в одном из домов загорелся газопровод, но пожар оперативно потушили. Также снаряд повредил производственное здание, проходную и спецтехнику у промышленного предприятия. «Известия» публиковали кадры с места.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.