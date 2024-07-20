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В Омске пять частных домов сгорели при пожаре из-за аварии на газопроводе

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Фото: t.me/sledcom_omsk
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Причиной пожара в частном секторе Омска, где загорелись частные дома, стала авария на газопроводе. Об этом сообщили 20 июля в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по региону.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть человека»).

«По предварительным данным, пожар произошел сегодня около 16 часов во время устранения аварийной ситуации на газопроводе приехавшими по вызову работниками газовой службы», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что во время тушения возгорания пожарные обнаружили тело местного жителя.

На данный момент проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают правоохранительные органы, а также пожарные. В результате пожара полностью уничтожены пять частных домовладений, еще 21 строение со следами обгорания.

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Ранее, 4 июля, в поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе Подмосковья разгорелся пожар. Позже он был локализован на площади 1,6 тыс. кв. м. На месте ЧП работали 80 специалистов ведомства и 45 единиц техники, была задействована мобильная лаборатория для замера воздуха.

По данным подмосковной прокуратуры, в результате пожара сгорели два частных дома, получил повреждение фасад ТЦ, расположенного рядом. Находившиеся в районе места происшествия люди были своевременно эвакуированы, предварительно, пострадавших нет.

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