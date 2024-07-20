Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что дроны сбили в период с 14:30 до 18:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Также в субботу сообщалось, что при обстреле Шебекино украинской армией пострадали семь человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков указывал, что в городе в двух многоквартирных домах снарядами повреждены фасады и стены, а также выбиты окна. Кроме того, в одном из домов загорелся газопровод, но пожар оперативно потушили. Также снаряд повредил производственное здание, проходную и спецтехнику у промышленного предприятия. «Известия» публиковали кадры с места.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.