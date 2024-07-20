Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом заявил 20 июля губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском районе на поле рядом с селом Новое дрон-камикадзе атаковал комбайн, производящий уборку озимой пшеницы — у транспортного средства повреждена жатка комбайна и выбито стекло», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате атаки вражеского беспилотника повреждена кровля частного дома. В Краснояружском районе в селе Теребрено FPV-дрон повредил крышу соцобъекта. В поселке Прилесье беспилотник сбросил взрывное устройство на машину.

Еще один дом был поврежден в Шебекинском городском округе в селе Муром.

Как указал Гладков, информация продолжает уточняться.

Ранее в этот день сообщалось, что при обстреле Шебекино украинской армией пострадали семь человек. Гладков указывал, что в городе в двух многоквартирных домах снарядами повреждены фасады и стены, а также выбиты окна. Кроме того, в одном из домов загорелся газопровод, но пожар оперативно потушили. Также снаряд повредил производственное здание, проходную и спецтехнику у промышленного предприятия. «Известия» публиковали кадры с места.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.