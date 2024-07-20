Антонов напомнил США о доказанной вине Гершковича в шпионаже

Заявления властей США об осужденном в России журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче не выдерживают критики. Об этом заявил 20 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила «охоту» за американцами, не выдерживают критики», — приводятся его слова в Telegram-канале посольства РФ.

По словам Антонова, Гершкович осужден за шпионскую деятельность, а не за журналистику. Посол РФ отметил, что его вина полностью была доказана в ходе судебного процесса.

Кроме того, он сообщил, что США «преследуют российских граждан по всему миру и отправляют их за решетку под надуманными предлогами».

Ранее, 19 июля, Свердловский областной суд приговорил обвиняемого в шпионаже американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима. Государственное обвинение просило приговорить его к 18 годам лишения свободы.

Суд счел доказанным, что в марте 2023 года журналист по заданию спецслужб США собирал в Свердловской области информацию о деятельности оборонного предприятия. Он был признан виновным в шпионаже, подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Гершкович был задержан 30 марта 2023 года при попытке получить засекреченную информацию о деятельности оборонного предприятия.