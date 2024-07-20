В Санкт-Петербурге задержан мужчина по подозрению в организации незаконной миграции иностранных граждан

В Санкт-Петербурге задержан мужчина по подозрению в организации незаконной миграции иностранных граждан

2024-07-20T18:23:21+03:00

2024-07-20T18:23:21+03:00

2024-07-20T18:23:21+03:00

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