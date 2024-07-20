Граждане Украины поддержат мирную инициативу кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Украинский народ, уставший от <военной операции>, явно будет в восторге!» — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

Как отметил политик, для французов этот результат тоже будет хорошим, благодаря такому сценарию Париж перестанет сам себя разрушать.

«Жаль, что для этого нам нужен Трамп, когда мы сами должны выбирать мир... но нами руководят предатели, служащие НАТО», — подытожил Филиппо.

19 июля состоялся телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая. Во время беседы экс-лидер США пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всем мире» и положит конец украинскому конфликту. Он также назвал этот разговор очень хорошим.

Трамп не раз критиковал США за поддержку Украины, заявляя, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги Киеву. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт.