В Москве в квартире жилого дома нашли двоих маленьких детей без присмотра

В Москве в квартире жилого дома по улице Святоозерской обнаружили двоих детей двух и четырех лет без присмотра. Об этом сообщает 20 июля прокуратура столицы.

В ходе обследования жилищно-бытовых условий правоохранительные органы установили, что порядок в помещении не поддерживается. В ближайшее время Перовская межрайонная прокуратура выяснит обстоятельства и причины произошедшего.

«<…> дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Детей доставят в специализированные учреждения. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Позже в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что сотрудники правоохранительных органов доставили в территориальный отдел полиции мать, бросившую в квартире двоих детей. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

Ранее в Туле родители оставили ребенка в коляске на парковке жилого комплекса (ЖК). Известно, что местные жители опубликовали в соцсетях пост с кадрами находившегося без присмотра несовершеннолетнего. Следственный комитет обнаружил данную публикацию. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).