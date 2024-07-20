Первый блок АЭС в Румынии отключился из-за технической проблемы

Энергоблок №1 атомной электростанции (АЭС) Чернаводэ в Румынии отключился из-за неисправности. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщило издание Puterea.ro, ссылаясь на данные компании Nuclearelectrica.

«Специалисты АЭС изучают причину с целью устранения согласно действующим процедурам. Автоматическое отключение и ремонтные работы не влияют на ядерную безопасность, безопасность персонала и населения», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что 29 июня были завершены плановые работы по техобслуживанию в первом энергоблоке, которые проводили с 19 мая. По предварительным данным, причиной отключения стала аномальная жара в Румынии: температура воздуха в стране иногда достигает +40 градусов.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что пожар вспыхнул в районе реактора на выведенной из эксплуатации атомной электростанции «Графенрайнфельд» в Баварии. К устранению огня были привлечены несколько пожарных частей. Спасатели локализовали пламя и потушили его. По данным полиции, никакой опасности для населения зафиксировано не было — радиация при пожаре не вырвалась.

Работа АЭС «Графенрайнфельд» в районе Швайнфурт была остановлена ​​в 2015 году в рамках решения Германии о поэтапном отказе от атомной энергетики. На данный момент в Германии работают всего три АЭС. Изначально их собирались отключить к 1 января 2023 года. Однако на фоне энергетического кризиса несколько партий призвали продолжить эксплуатацию станций.