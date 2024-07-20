В Калининграде 8 августа стартует рок-фестиваль K!nRock

В Калининграде идет подготовка к старейшему в России рок-фестивалю на открытом воздухе «Калининград In Rock» (K!nRock), на который 8 августа съедутся культовые рок-группы и молодые коллективы из десятков стран, в том числе из недружественных.

Для музыкантов подобные мероприятия вне политического контекста. Так, в фестивале примет участие, например, эстонская группа Un-Real.

«Народ добрый. Все к тебе относятся просто супер. Конечно, кайф, у нас здесь тухнет это дело. А на K!nRock ты приходишь и радуешься. K!nRock супер!» — отметил бас-гитарист Un-Real.

Участники фестиваля убеждены, что непростые отношения между странами не означают, что люди должны враждебно относиться друг к другу. Кроме того, вокалист Un-Real Виталий Соловьев подчеркнул, что главным достоинством мероприятия является уважительное отношение к исполнителям вне зависимости от их звездного статуса.

«Есть люди, которые не боятся в тяжелые наши дни, участвовать в мероприятиях на территории России в том числе. Групп будет рекордное количество, в этом году будет 68», — рассказал продюсер фестиваля Андрей Феоктистов.

K!nRock в 2024 году отметит 30-летие. С 8 по 11 августа Калининград накроет волна рока, в фестивале примут участие в том числе группы «Алиса», «Крематорий», «Монгол Шуудан», а также легенда американского рока Джо Линн Тернер. Зрители смогут послушать и группы с восточным колоритом, такие как «Свободный Режим» из Киргизии и Motor-Roller из Казахстана.

«Мне больше интересно послушать, конечно, как я уже говорил, группу из Китая, что, интересно, там будет за рок?» — поделился вокалист «Свободного режима» Денис Котенев.

Кроме того, на K!nRock выступят представители нового поколения поп-рока — пензенская группа «ПИКЧИ!». По словам вокалиста коллектива Олега Седанцова, они ранее никогда не выступали на сцене с таким звездным десантом.

Ранее, 17 и 18 июля, на сцене Ледового дворца в Северной столице прошел музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». В первый день фестиваля состоялся концерт «Звезды хайпа». Это концепция, созданная «Русской Медиагруппой», чтобы объединить молодых исполнителей, не боящихся эпатажа и экспериментов. Во второй день петербургской публике был представлен мюзикл «О музыке и о любви».