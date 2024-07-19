17 и 18 июля на сцене Ледового дворца в Северной столице прошел музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», организованный «Русской Медиагруппой».

32 года существует фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Его культурную значимость и историческую ценность отмечают не только зрители, но и президент России Владимир Путин. В день открытия фестиваля он прислал приветственное обращение к организаторам, участникам и зрителям.

«На протяжении многих лет фестиваль с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается ярким, ожидаемым событием в культурной жизни города и всей страны, — говорится в обращении президента РФ. — Объединяя талантливых представителей эстрадного искусства, известные творческие коллективы, он пользуется заслуженной популярностью у жителей и гостей Санкт-Петербурга, которые ценят его за богатую, интересную программу и особую вдохновляющую атмосферу, царящую на концертных площадках».

В первый день фестиваля состоялся концерт «Звезды хайпа». Это концепция, созданная «Русской Медиагруппой», чтобы объединить молодых исполнителей, не боящихся эпатажа и экспериментов

Ведущими концерта «Звезды хайпа» выступили Юрий Киселев и Валя Карнавал, а также BITTUEV* и Вита Чиковани.

На сцену в этот вечер вышли: Митя Фомин, «Земляне», Мари Краймбрери, Юрий Киселев, Ханна и Кирилл Мойтон, «ЦУ Е ФА», «Бойкот», Аня Покров, Artik&Asti*, Вита Чиковани, BITTUEV*, Vlade Kay*, МОТ, «5 утра», KONFUZ*, Марсель, Юлия Савичева и Джизус, Денис Клявер, «Санкт-Петербург», Валя Карнавал, Amirchik*, RASA*, DJ DIMIXER*, Паша Панамо, Леша Свик, Олег Майями, Леша Покровский, Wallem*, Марина Бриз, MIIDAS*, Марко Радинович, Алиса Герцовская.

Во второй день петербургской публике был представлен мюзикл «О музыке и о любви». Зрители увидели историю любви главных героев, Ивана Чуйкова и Агаты Муцениеце, вокруг которой строилась драматургия шоу.

Свои песни зрителям подарили: Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Елена Север, Настасья Самбурская, Юрий Киселев, Дмитрий Колдун, Юлия Савичева, KAYA*, Владимир Киселев, Александр Шоуа, Amirchik*, Юлия Михальчик, Алсу, Юля Паршута, Zvonkiy* и Асия, Filatov& Karas*, Стас Пьеха, «Непара», Бабушка Миша, Регина Тодоренко, Дарья Блохина. А рассказчиками выступили Елена Север и Антон Юрьев.