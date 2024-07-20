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Группировка войск «Север» сообщила об отражении атак нацбатальона «Кракен»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе сил Главного управления разведки (ГУР) Украины «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом 20 июля сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

«Отразили пять атак формирований 57-й механизированной, 92-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, сил специальных операций «Восток» и Главного управления разведки Украины «Кракен», — приводит его слова ТАСС.

Якимкин также уточнил, что подразделения Северной группировки войск также нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Он отметил, что всего за последние сутки противник потерял до 225 человек личного состава, шесть пикапов, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н».

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Ранее, 2 июля, пленный боевик ВСУ рассказал о побеге нацбата «Кракен» с позиций в Часовом Яре.

14 мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что количество попавших в плен в регионе боевиков неонацистского формирования «Кракен» составляет более 60 человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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