Посол РФ сообщил о начале сотрудничества с Афганистаном по нефтепродуктам

Россия и Афганистан приступили к сотрудничеству в сфере поставок нефтепродуктов. Об этом 20 июля ТАСС сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Такое сотрудничество уже вовсю развивается», — заявил он, комментируя заявления афганских властей о намерении наладить с Россией сотрудничество в сфере продовольственной безопасности и поставок нефтепродуктов.

Посол также отметил, что товарооборот между государствами вырос в несколько раз.

«И произошло это прежде всего за счет поставок из России пшеницы, муки, топлива и горюче-смазочных материалов — бензина, моторных масел, керосина, дистиллятов», — добавил он.

Ранее, 5 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что необходимо выстраивать отношения с правительством «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), так как стабильность Афганистана очень важна для РФ и других стран региона.

В этот же день министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари сообщил «Известиям», что делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» прибыла на Петербургский международный экономический форум с целью расширения сотрудничества с Россией. Омари также назвал конкретные отрасли, которые интересуют афганскую сторону, в частности, инвестиции в горнодобывающую промышленность Афганистана в различных секторах, а также в региональные проекты, которые связаны с этим экономическим форумом.