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Экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи боевых машин пехоты (БМП) мотострелковых подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 июля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что военные получили координаты после проведения разведки с использованием беспилотников. Данные о местоположении ВСУ были переданы на пункт управления, а затем экипажам БМП-3 мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». В течение нескольких минут российские военные выехали на огневые позиции и нанесли огневое поражение противнику.

Контроль выполнения поставленных задач производится расчетами беспилотников, которые передают результаты в командование в режиме реального времени. После выполнения боевой задачи экипажи БМП-3 в кратчайшие сроки покидают огневую позицию и совершают марш в безопасный район.

Российские бойцы используют весь арсенал оружия против ВСУ. Главный калибр — 100 мм, также используются 30-миллиметровые автоматические пушки и пулеметы. Успеху также способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, горюче-смазочными материалами (ГСМ), а также экипировкой.

«С боеприпасами всё хорошо, дают достаточно много. Работаем. Дефицита не испытываем. Наша армия сейчас обладает достаточно хорошей экипировкой. На мне сейчас уставной комплект. … Защита обеспечивается максимальная. … Сейчас в связи с жаркой погодой командование выделяет дополнительно воду. Воды очень много. В воде и еде не нуждаемся, кормят хорошо», — сказал Добрый.

Как указали военнослужащие, экипажи БМП подвергаются и атакам с воздуха. Так, например, FVP-дроны могут наносить удары и после нейтрализации системами радиоэлектронной безопасности (РЭБ). Как отметил Добрый, именно поэтому военные не используют маскировочные сетки, так как дрон может запутаться в них после нейтрализации и сработать, повреждая машину.

«Защищаем машину как можем, как придумаем. Например, чтобы закрыть пушку, используем вот такую трубу, которая двигается», — поделился командир боевой машины БМП-3 с позывным Добрый.

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Ранее, 22 июня, МО Р сообщило, что мотострелки ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ. После обнаружения скрытых пунктов базирования ВСУ, экипаж БМП-3 нанес огневое поражение противнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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