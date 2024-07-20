Пентагон заказал девять самолетов для США и Японии на сумму более $1,4 млрд

Министерство обороны США заключило контракт на общую сумму более $1,45 млрд на производство девяти тактических палубных самолетов E-2D Advanced Hawkeye радиолокационного обнаружения для Военно-морских сил США и Японии. Такие данные следуют из отчета Пентагона, опубликованного 19 июля на сайте ведомства.

«Корпорация Northrop Grumman Systems, Мельбурн, штат Флорида, получила модификацию к контракту на сумму $1 456 019 386. <…> В эту модификацию входит закупка девяти передовых воздушных судов E-2D Advanced Hawkeye (четыре для ВМС и пять для Японии)», — указано в документе.

Большая часть работ будет выполнена во Флориде (25,3%), Ливерпуле и Нью-Йорке (по 17,4%). Ожидается, что выполнение контракта будет завершено в марте 2029 года. Подрядчиком является командование военно-воздушными системами ВМС США.

Воздушное судно E-2D Hawkeye является американским всепогодным палубным тактическим самолетом дальнего радиолокационного обнаружения.

Ранее, 29 февраля, стало известно, что министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму свыше $3,4 млрд на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A Poseidon для Канады и Германии. Согласно документу, 14 самолетов Boeing P-8A Poseidon будут поставлены Канаде, еще три направят в Германию. Полное выполнение заказа ожидается в марте 2028 года.