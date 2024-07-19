Создатели Hello Kitty назвали своего персонажа девочкой, а не кошкой

Одна из директоров Sanrio в 50-ю годовщину компании заявила, что главный персонаж Hello Kitty является не кошкой, а девочкой. Об этом 19 июля сообщил телеканал NBC в утреннем шоу TODAY.

«Hello Kitty — не кошка, а маленькая девочка <...> весом в три яблока и ростом с пять яблок, выросшая в пригороде Лондона со своей сестрой-близняшкой Мимми, родителями и даже собственной домашней кошкой», — заявила директор по развитию розничного бизнеса в компании Sanrio Джилл Кук.

Реакция фанатов персонажа и пользователей Сети на это высказывание была неоднозначной. Кто-то удивлен тому, что Hello Kitty — человек, а другие комментаторы — тому, что она из Британии.

Бренд Hello Kitty был создан в 1974 году. В честь его полувекового юбилея по всем США проводится множество праздничных мероприятий, открываются уникальные магазины, посвященные героине мультика, а также только один день будет мороженное с уникальным вкусом из вселенной Hello Kitty.

Популярность бренда невозможно переоценить. Так, в 2018 году в Японии запустили между Осакой и Фукуокой фирменный поезд, посвященный Hello Kitty. Изображения персонажа размещены на окнах, сиденьях и полу, также каждый вагон будет украшен фигурой Hello Kitty в форме проводника, с которой все желающие смогут сфотографироваться. В первом вагоне поезда разместится магазин местных товаров и продуктов.