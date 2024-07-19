Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Уголовное дело возбудили по факту группового избиения экс-владельца сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова на заправке у подмосковной деревни Лыткино. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Следователем Следственного отдела ОМВД России по городскому округу Солнечногорск по факту хулиганских действий на АЗС в деревне Лыткино возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — приводится комментарий Петровой в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время устанавливаются причастные к совершению нападения на бизнесмена.
Уточняется, что пострадавшего в результате потасовки доставили в медучреждение.
Инцидент произошел ранее 19 июля. По словам Бабанова, он с женой, сыном и племянником заехал перекусить в придорожное кафе возле заправки. Мужчина попросил персонал побыстрее приготовить заказ, в результате чего его вызвали на улицу и избили около 10 человек. «Известия» опубликовали видео, снятое спустя 20 минут после потасовки.
Адвокат пострадавшего Александр Карабанов, в свою очередь, сообщил «Известиям», что предприниматель стал жертвой этнической банды. По его словам, злоумышленники потребовали от экс-владельца фитнес-клубов 1 млн рублей и начали над ним расправу после получения отказа.