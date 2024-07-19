Авиация коалиции во главе с США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

За сутки со стороны авиации международной коалиции во главе с США было зафиксировано шесть нарушений воздушного пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом 19 июля сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей Rafale и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt», — сказал он в ходе брифинга.

Также по словам Игнасюка, за сутки зафиксировано семь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), со стороны коалиции.

Помимо этого, в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела позиций сирийских войск со стороны группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ).

Ранее, 18 июля, власти Сирии и ЦПВС в САР обеспечили выход 15 беженцев из лагеря Рукбан в зоне Эт-Танф. Игнасюк также сообщил о фиксации восьми нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, а также восьми нарушений воздушного пространства САР истребителями и штурмовиками.