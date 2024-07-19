Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования лидеру Вьетнама в связи со смертью генсека ЦК Компартии
Мир
Нетаньяху отверг заключение суда ООН об оккупации палестинских территорий
Мир
Захарова прокомментировала видео с обливаемым кровью халатом врача «Охматдета»
Мир
Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
Мир
Новый премьер-министр Эстонии ввел направленный на сдерживание России налог
Мир
Зеленский заявил о продвижении Польши в решении по поставкам F-16 Украине
Общество
В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat в Telegram
Мир
Байден пообещал продолжить усилия по возвращению Гершковича в США
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Мир
СМИ узнали о переговорах Харрис со спонсорами демократов
Интернет и технологии
В Microsoft не стали связывать сбой в работе с неполадками у Azure
Мир
В ФРГ назвали противников переговоров с РФ виновниками конфликта на Украине
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Общество
С 1 августа в аэропорт Внуково перестанет ходить «Аэроэкспресс»
Мир
Трейдеры заработали на сбое в работе Microsoft
Наука и техника
В России начали применять новый препарат для лечения миодистрофии Дюшенна
Мир
Блинкен признал неэффективность антироссийских санкций
Мир
СМИ узнали о подготовке союзников Харрис к замене ею Байдена

Авиация коалиции во главе с США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

0
Фото: TASS/ABACA/Guibbaud Christophe
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За сутки со стороны авиации международной коалиции во главе с США было зафиксировано шесть нарушений воздушного пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом 19 июля сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей Rafale и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt», — сказал он в ходе брифинга.

Также по словам Игнасюка, за сутки зафиксировано семь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), со стороны коалиции.

Помимо этого, в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела позиций сирийских войск со стороны группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ).

Пошли вразброс: США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке
Чего добивается Вашингтон ударами по Сирии, Ираку и Йемену и как это отразится на обстановке в регионе

Ранее, 18 июля, власти Сирии и ЦПВС в САР обеспечили выход 15 беженцев из лагеря Рукбан в зоне Эт-Танф. Игнасюк также сообщил о фиксации восьми нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, а также восьми нарушений воздушного пространства САР истребителями и штурмовиками.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024