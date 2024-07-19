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С 1 августа в аэропорт Внуково перестанет ходить «Аэроэкспресс»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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С 1 августа «Аэроэкспресс» перестанет следовать до московского аэропорта Внуково. Об этом 19 июля сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«С 1 августа «Аэроэкспресс» завершает оперирование на маршруте «Киевский вокзал – аэропорт Внуково». Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет сохранено: маршрут будет обслуживаться силами Центральной пригородной пассажирской компании», — говорится в сообщении.

«Аэроэкспресс» был запущен на этом направлении в 2008 году и за 16 лет перевез более 30 млн пассажиров. Сейчас компания сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

При этом купившие билеты на «Аэроэкспресс» до Внуково в период с 1 августа пассажиры смогут без проблем сдать билеты, добавили в сообщении.

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В конце 2023 года «Аэроэкспресс» с 1 декабря поднял тарифы на проезд на поездах и автобусах. Так, цена стандартного билета при покупке заранее онлайн составила 525 рублей, при покупке в день поездки — 550 рублей. Выросла и стоимость абонемента на 15 поездок — до 3800 рублей.

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