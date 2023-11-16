«Аэроэкспресс» сообщил о повышении тарифов с 1 декабря

Тарифы на поезда и автобусы «Аэроэкспресса» вырастут с 1 декабря. Об этом 16 ноября сообщили на сайте компании.

«С 1 декабря изменится ряд тарифов на поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс». Корректировка тарифов связана с ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава», — говорится в сообщении.

Так, цена стандартного билета при покупке заранее онлайн составит 525 рублей, при покупке в день поездки — 550 рублей. Вырастет и стоимость абонемента на 15 поездок — до 3800 рублей. Кроме того, будут проиндексированы и тарифы «Стандарт туда-обратно», «Семейный туда-обратно», «Бизнес» и «Бизнес туда-обратно».

Цена на проезд в автобусах, следующих по маршруту № 1185 от станции метро «Домодедовская» до Домодедово, вырастет до 300 рублей в одну сторону и до 500 рублей туда-обратно.

Цены на экспресс-автобусы № 1195 от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево останутся прежними. Тарифы группы «Подписка» и абонементы также сохранят свои прежние цены.

Ранее, в октябре, сервис «Яндекс Такси» сообщил о повышении тарифов на поездки в Москве. Так, средний чек на поездки вырастет на 2–3%. Отмечается, что повышение тарифов имеет своей целью улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание и содержание автомобилей.