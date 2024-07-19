Разработчик CrowdStrike потерял более $17 млрд капитализации после сбоя

Компания CrowdStrike теряла почти $18 млрд стоимости после сбоя Windows и ее приложений. Акции IT-разработчика дешевели на 12% в ходе торгов пятницы, передает телеканал «Известия». А еще до начала основной сессии на бирже бумаги CrowdStrike упали на 21%. Сбой произошел из-за ошибки при обновлении антивирусной программы. Некорректно повел себя датчик — блокатор кибератак разработки CrowdStrike. Пользователи Windows 10 по всему миру увидели «синий экран смерти».

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