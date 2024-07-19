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Срок содержания иностранцев при выдворении по решению МВД составит не более 48 часов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению из РФ по решению МВД, будут содержаться в спецучреждениях не более 48 часов, если судом не будет принято иных решений. Это следует 19 июля из поправок ко II чтению законопроекта о праве полиции принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно нововведениям, мигранты могут быть помещены в специальные учреждения по решению директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), главы МВД, руководителя пограничного органа, а также их заместителей. В соответствии с изменениями указанные лица могут находиться в специальных учреждениях не более 48 часов.

Тем не менее в кодексе также сохраняется действующее положение о возможности помещения иностранцев и лиц без гражданства в специальные учреждения по решению судьи, где они могут находиться там не более 90 дней, как предусмотрено законом.

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Ранее, 9 июля, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Государственная дума России поддержит законопроект о расширении списка правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из страны, еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Среди них — мелкое хулиганство, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, неповиновение распоряжению силовых ведомств, пропаганда нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций и некоторые другие положения.

До этого, 27 июня, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменений в миграционной политике страны. Он призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции.

19 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с начала 2024 года более 30 тыс. иностранных граждан были высланы из России, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. По ее словам, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.

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