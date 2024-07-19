В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat в Telegram

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить игру Hamster Kombat в России. Его слова 19 июля приводит «Парламентская газета».

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество», — сказал он.

По словам Аксакова, игра представляет собой манипулирование и использование психологии граждан, а ролики от создателей игры на платформе YouTube, которые предлагается посмотреть за дополнительную валюту в игре, являются примером «чуть ли не психоза».

Ранее, 17 июля, злоумышленники начали присваивать аккаунты пользователей Telegram, прикрываясь якобы сервисом для вывода средств из игры Hamster Kombat. Интернет-мошенники рассылают пользователям ссылки на фишинговые ресурсы для авторизации в сервисе, через который якобы можно вывести монеты и перевести их в рубли, однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере.

Hamster Kombat — это игра в виде мини-приложения в Telegram. Пользователям предлагается стать владельцем криптобиржи, выполнять задания в виде отгадывания кодов азбуки Морзе и ежедневных комбо из карт, за которые можно получить внутриигровую валюту. Средства можно потратить на улучшение карточек, дающих пассивный доход внутри игры. Таким образом разработчики привлекают внимание к своей криптовалюте HMSTR, которая, как заявляется, в скоро времени должна выйти на реальные криптобиржи и торговаться там, а все принимавшие участие люди после конвертации получат какое-то количество HMSTR в сети, созданной миллиардером Павлом Дуровым,TON на свой кошелек, привязанный к приложению.