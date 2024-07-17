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Аккаунты в Telegram начали воровать под видом вывода монет из Hamster Kombat

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Злоумышленники начали присваивать аккаунты пользователей Telegram, прикрываясь якобы сервисом для вывода средств из игры Hamster Kombat. Об этом 17 июля сообщили в «Лаборатории Касперского».

Интернет-мошенники рассылают пользователям ссылки на фишинговые ресурсы для авторизации в сервисе, через который якобы можно вывести монеты и перевести их в рубли.

«Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram — ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере», — цитирует специалистов «РИА Новости».

После реализации преступной схемы злоумышленники используют украденный Telegram-аккаунт в своих интересах.

Эксперты предупреждают, что для безопасности надо настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по сомнительным ссылкам.

Hamster Kombat — это игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране. Разработчики обещают, что после листинга игроки получат возможность конвертировать очки в реальную криптовалюту. Эксперты уточняют, что из-за большого числа участников распределение токенов может быть сложным, отмечает «Газета.Ru».

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