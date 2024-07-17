Аккаунты в Telegram начали воровать под видом вывода монет из Hamster Kombat

Злоумышленники начали присваивать аккаунты пользователей Telegram, прикрываясь якобы сервисом для вывода средств из игры Hamster Kombat. Об этом 17 июля сообщили в «Лаборатории Касперского».

Интернет-мошенники рассылают пользователям ссылки на фишинговые ресурсы для авторизации в сервисе, через который якобы можно вывести монеты и перевести их в рубли.

«Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram — ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере», — цитирует специалистов «РИА Новости».

После реализации преступной схемы злоумышленники используют украденный Telegram-аккаунт в своих интересах.

Эксперты предупреждают, что для безопасности надо настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по сомнительным ссылкам.

Hamster Kombat — это игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране. Разработчики обещают, что после листинга игроки получат возможность конвертировать очки в реальную криптовалюту. Эксперты уточняют, что из-за большого числа участников распределение токенов может быть сложным, отмечает «Газета.Ru».

Накануне эксперты центра внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» выявили фейковую электронную рассылку от имени российских ведомств с предупреждением о проведении «уроков информационной безопасности» для сотрудников российских компаний.