Пожар в цехе с автомаслами в Подмосковье локализовали на площади 4,2 тыс. кв. м
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- Пожар в цехе с автомаслами в Подмосковье локализовали на площади 4,2 тыс. кв. м
В Подмосковье спасатели локализовали пожар в цельнометаллическом ангаре на площади 4,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля, МЧС России.
«Кровля складской части здания обрушилась на 2 тыс. кв. м», — сообщили в Telegram-канале МЧС.
В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в местное медучреждение с ожогами.
Цельнометаллический ангар в Талдоме загорелся ранее в этот день. Отмечалось, что на месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники.
Ранее, 17 июля, экстренные службы полностью ликвидировали пожар на складах в Краснодаре. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м.