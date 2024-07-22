Законная добыча

В июле состоялось совещание по экономическим вопросам, на котором президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость урегулирования сферы майнинга, а также налогообложения этой деятельности. Среди ключевых заявлений для отрасли прозвучали две главные мысли. Первая — нужно не упустить момент, своевременно введя майнинг в правовое поле. И второе — деятельность по криптодобыче в ряде регионов вызывает дефицит электроэнергии.

На последнем остановимся подробнее, поскольку в некоторых частях субъектов страны действительно сформировался энергодефицит в том числе из-за неконтролируемого роста серого майнинга. По нашим оценкам, его объемы в энергодефицитных регионах сейчас составляют порядка 700 МВт.

Серый майнинг негативно влияет на развитие энергосистемы. Такие участники подключаются к электросетям по тарифу для населения, однако они изначально не рассчитаны на потребление для добычи криптовалют. Из-за этого увеличивается аварийность энергосистемы. В случае существенного превышения фактического объема потребления над заявленным это также ведет к повышению цен на электроэнергию для добросовестных участников.

К росту электропотребления серыми майнерами привело отсутствие регулирования. Только с помощью введения отрасли в правовое поле можно решить эту проблему.

Подчеркну, что промышленный майнинг не приводит к таким же негативным эффектам. Он может использовать свои маневренные мощности и балансировать энергосистему, помогая сглаживать пиковые нагрузки. Фактически это даже снижает конечную цену для потребителей и способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Проблема, связанная с возникновением неконтролируемого дефицита, должна решаться комплексно.

В то же время при создании сбалансированного регулирования и введения промышленного майнинга в правовое поле это приведет к целому ряду позитивных эффектов:

рост инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест — в строительство только одного дата-центра на 100 МВт приносит около 1,5 млрд рублей капитальных вложений (без учета стоимости вычислительного оборудования). Итого прогнозируемый эффект составит около 60 млрд рублей инвестиций в основной капитал;

увеличение налоговых поступлений в бюджет — налогообложение майнинговой деятельности будет приносить стране около 50 млрд рублей налогов в год с 2026 года (после начала эксплуатационной фазы инвестиционных проектов);

прогнозируемое энергопотребление, а значит, рост полезного отпуска (объема энергии, переданной потребителям) на 33–42 млрд кВтч ежегодно;

предоставление финансовой ликвидности для внешнеторговых расчетов — по нашим оценкам, майнеры могут принести около 240 млрд чистой криптовалютной ликвидности (средств) для внешнеторговых расчетов в криптовалюте;

развитие проектов энергоемких блокчейн-вычислений на попутном нефтяном газе. Россия сегодня значительно опережает многие страны мира в этом передовом направлении;

рост числа проектов, связанных с развитием моделей генеративного искусственного интеллекта (ИИ, который может анализировать большие объемы данных и алгоритмы машинного обучения) и соответствующих облачных услуг. Вычислительные мощности для них могут размещаться в специальных дата-центрах для энергоемких вычислений;

рост российских инноваций в финансах, информационных технологиях, энергетике и промышленности, а также шаг к технологическому суверенитету.

Минфин США ранее уже вводил санкции против российских компаний из этой сферы. Американские власти признают лидерство РФ в майнинге и подтверждают возможность криптовалют снизить воздействие санкций, о чем периодически заявляют.

В октябре прошлого года в России была создана Ассоциация промышленного майнинга, достигнуто эффективное взаимодействие с органами власти. С принятием взвешенного регулирования наша страна в течение пяти лет может выйти на первое место по майнингу криптовалют в мире, что усилит технологический суверенитет в части разработки новых информационных и финансовых технологий, а также аппаратного обеспечения.

Первое чтение законопроекта о регулировании майнинга в Госдуме намечено на 23 июля. Мы ждем скорейшего принятия законодательства. Это, безусловно, привлечет инвестиции в сектор и даст новый импульс развитию отечественного финансового рынка. Отрасль промышленного майнинга уже сформировалась и функционирует, регулирование необходимо.

Автор — заместитель генерального директора компании BitRiver

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