Врач назвал переносящих инфекции насекомых

В России единственное насекомое, представляющее угрозу для людей, — клещ. Об этом врач-терапевт Филипп Кузьменко сообщил в пятницу, 19 июля.

«Клещи угрожают энцефалитом или болезнью Лайма. Защититься от этого очень просто — сделать прививку. Есть экстренная вакцинация, которая в течение двух недель делается. Если укусил клещ, то его нужно посадить в банку и отнести в инфекционное отделение. Но волков бояться — в лес не ходить, не стоит сходить с ума по этому поводу», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что насекомые редко являются переносчиками инфекций, однако в некоторых странах такие случаи все-таки зафиксированы.

Так, в странах Африки или в Южной Америке насекомые могут переносить малярию и желтую лихорадку.

«От желтой лихорадки есть вакцина, ее нужно сделать перед тем, как туда лететь», — отметил специалист.

Кузьменко добавил, что появившиеся в Москве южные виды ос не приносят никакого вреда. Они не являются переносчиками вирусов и инфекций.

«Единственное — на них у некоторых людей развивается аллергическая реакция, и в этом случае нужно внимательно следить за признаками: начинаете задыхаться, краснеет шея и лицо. Это сложно пропустить. Тогда нужно сразу обращаться в скорую помощь. Они приедут и сделают укол. А если оса укусила не первый раз, то можно помазать спиртом или антисептиком и выпить таблеточку ибупрофена», — заключил терапевт.

Накануне энтомолог Роман Хряпин рассказал, что в Москве и Подмосковье из-за жаркой погоды появились южные виды ос. Хряпин отметил, что южные виды ос являются одиночными особями. Отмечается, что они не представляют опасности для человека. Кроме того, в Москве и Подмосковье недавно были замечены гигантские сколии — самые крупные осы.

В московский регион несколько лет назад перебрались также богомолы, ранее здесь не обитавшие. Кроме того, встречаются испанские слизни и пауки-осы, передает НСН.

10 июля тракторист-машинист агрофирмы «Металлург» умер после укуса шершня. После укуса работник потерял сознание, а прибывший на место фельдшер констатировал смерть мужчины. Нижегородская трудовая инспекция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает 360.ru.

Ранее, 3 мая, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог, иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачева рассказала в беседе с RT, какие меры принимать, если у взрослого или ребенка возникают аллергические реакции после укусов насекомых.