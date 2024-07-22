Заммэра Сергунина рассказала о программе Московской международной недели кино

Московская международная неделя кино пройдет в период с 23 по 28 августа. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, горожан и гостей столицы ждут показы российских и иностранных картин, а также экскурсии, мастер-классы, концерты и шоу.

«Это будет одно из самых масштабных культурных событий года. К нему присоединится 100 площадок — почти 30 городских и частных кинотеатров, парки, музеи, арт-пространства и гостиницы. Ежедневно можно будет посетить порядка 200 мероприятий», — сообщила Сергунина.



В общей сложности запланировано свыше 300 кинопоказов. В частности, зрителям представят работы китайских режиссеров — «Я помню», «Шаг к мечте» и «Король неба», а также индийскую мелодраму «Заметки о жизни» и иранскую ленту «Коммивояжер». Фильмы будут показывать не только в кинотеатрах, но и, например, в открытых бассейнах и на крышах отелей.

Для посетителей также организуют концерты, лекции, просмотры немого кино с живым музыкальным сопровождением, игры по мотивам фильмов, встречи с актерами и перформансы.

На ВДНХ, в Парке Горького и Новопушкинском сквере, на Трубной и Триумфальной площадях будут работать мобильные съемочные павильоны. Там можно будет заняться нанесением грима, попробовать себя в роли актера или постичь азы операторского искусства.

В деловой программе будут участвовать представители индустрии из нескольких десятков стран мира, в том числе Китая, Турции, Ирана, Египта и Таиланда. Для иностранных актеров, продюсеров и экспертов подготовят бизнес-встречи и экскурсии, в ходе которых они смогут познакомиться с созданной в Москве инфраструктурой для съемок.