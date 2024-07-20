Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования лидеру Вьетнама в связи со смертью генсека ЦК Компартии
Мир
Нетаньяху отверг заключение суда ООН об оккупации палестинских территорий
Мир
Захарова прокомментировала видео с обливаемым кровью халатом врача «Охматдета»
Мир
Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
Армия
Экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ
Происшествия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км
Мир
Стрелявший в Трампа за час до покушения использовал дрон для разведки
Мир
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове
Мир
Зеленский заявил о планах лично встретиться с Трампом
Политика
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии
Мир
Крупный пожар произошел в первой баптистской церкви в Далласе
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали грозу и до +25 градусов в Москве 20 июля
Происшествия
Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении более 10 БПЛА в регионе
Мир
В Германии предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за резолюции ЕП
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Мир
Погранохрана Финляндии сообщила о пересечении моторной лодкой границы с РФ
Мир
Пентагон заказал девять самолетов для США и Японии на сумму более $1,4 млрд
Мир
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил об отсутствии связей с Россией

Врач рассказал о первой помощи пострадавшему при нырянии

Врач Наумов: травма ныряльщика может привести может привести к параличу
0
Фото: TASS/EPA/GEORGE VITSARAS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук предостерег людей от прыжков в воду в непроверенных местах. В беседе с «Известиями» 20 июля он рассказал, к каким последствиям может привести такое развлечение и как обезопасить себя.

По словам Наумова, с наступлением сезона купания ежегодно происходят случаи так называемой травмы ныряльщика. Травма ныряльщика — условное обозначение для патологических ситуаций, при которых человек ныряет головой вниз и ударяется о дно озера, реки. Это приводит к ряду серьезных проблем с позвоночником — перелом, смещение шейных позвонков, повреждение спинного мозга.

«При повреждении шейных позвонков спинной мозг может быть сдавлен или вовсе поврежден, что приводит к потере двигательных функции ниже уровня повреждения. Кроме того, удар может вызвать внутреннее кровотечение сосудов, располагающихся в эпидуральном пространстве и отек тканей, что также может сдавливать спинной мозг и нарушать его функцию. Это серьезный удар по здоровью и колоссальные риски стойкого снижения качества жизни», — предупредил врач.

Он отметил, чаще всего пациенты с такими травмами — это именно молодые люди от 15 до 25 лет.

«К сожалению, примерно 50–70% случаев переломов шейных позвонков и повреждения спинного мозга при таком нырянии заканчивается параличом всего тела и нарушением функции тазовых органов. Именно поэтому важно предотвращать подобные травмы и соблюдать простые правила техники безопасности», — подчеркнул специалист.

Нейрохирург объяснил, что прыгать головой вниз следует только в специально отведенных для этого местах (спортивный бассейн) и при наличии соответствующей подготовки и опыта. Если речь идет об открытых водоемах, прежде чем прыгать в воду, необходимо оценить глубину и убедиться, что в воде не скрывается никаких посторонних предметов, балок, бетонных блоков, крупных камней и другого.

«Если вы приняли решение прыгать в воду, не нужно делать это необдуманно. Сначала изучите место и убедитесь, что дно достаточно глубоко, а рядом нет строительного мусора. Лучше всего вообще избежать прыжков в незнакомых местах и выбрать для прыжков с нырянием хорошо изученное место, оборудованное трамплинами или другой инфраструктурой. Не нужно прыгать со скал или берега, особенно в мутную воду, там могут быть коряги, камни и другие опасности. Прыгайте ногами вперед, а не головой. Так вы сможете избежать травмы шеи и последующих осложнений», — добавил врач.

Дело рук утопающего: как искупаться и остаться в живых
Начало купального сезона ознаменовалось чередой трагедий на воде

Доктор также убедительно рекомендовал родителям подростков объяснить риски прыжков в непроверенных местах и рассказать правила безопасности, способные спасти жизнь молодых людей. Если такая травма произошла, то необходимо действовать правильно, чтобы дополнительно не навредить человеку.

«Незамедлительно вызовите службу спасения. Если вы видите, что человек идет ко дну и не может шевелиться — необходимо действовать. Подплывая к пострадавшему, поддерживайте его голову и шею в одном положении, чтобы избежать движения и дополнительного повреждения позвоночника. После извлечения из воды положите пострадавшего на твердую поверхность, продолжая поддерживать его голову и шею. Не позволяйте голове повернуться в сторону, поддерживайте ее с двух сторон, например, свернутыми валиком полотенцами. Ожидайте скорую помощь и не предпринимайте никаких других действий по перемещению человека — вы можете только усугубить положение», — рассказал он.

По его словам, при таких травмах операции необходимы в неотложном порядке, а участие опытных специалистов способно значительно улучшить прогноз.

16 июня врач скорой помощи АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева рассказала, что если утопающий человек провел в воде после утопления одну минуту, то в 90% случаев его можно спасти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024