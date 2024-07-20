Врач рассказал о первой помощи пострадавшему при нырянии

Врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук предостерег людей от прыжков в воду в непроверенных местах. В беседе с «Известиями» 20 июля он рассказал, к каким последствиям может привести такое развлечение и как обезопасить себя.

По словам Наумова, с наступлением сезона купания ежегодно происходят случаи так называемой травмы ныряльщика. Травма ныряльщика — условное обозначение для патологических ситуаций, при которых человек ныряет головой вниз и ударяется о дно озера, реки. Это приводит к ряду серьезных проблем с позвоночником — перелом, смещение шейных позвонков, повреждение спинного мозга.

«При повреждении шейных позвонков спинной мозг может быть сдавлен или вовсе поврежден, что приводит к потере двигательных функции ниже уровня повреждения. Кроме того, удар может вызвать внутреннее кровотечение сосудов, располагающихся в эпидуральном пространстве и отек тканей, что также может сдавливать спинной мозг и нарушать его функцию. Это серьезный удар по здоровью и колоссальные риски стойкого снижения качества жизни», — предупредил врач.

Он отметил, чаще всего пациенты с такими травмами — это именно молодые люди от 15 до 25 лет.

«К сожалению, примерно 50–70% случаев переломов шейных позвонков и повреждения спинного мозга при таком нырянии заканчивается параличом всего тела и нарушением функции тазовых органов. Именно поэтому важно предотвращать подобные травмы и соблюдать простые правила техники безопасности», — подчеркнул специалист.

Нейрохирург объяснил, что прыгать головой вниз следует только в специально отведенных для этого местах (спортивный бассейн) и при наличии соответствующей подготовки и опыта. Если речь идет об открытых водоемах, прежде чем прыгать в воду, необходимо оценить глубину и убедиться, что в воде не скрывается никаких посторонних предметов, балок, бетонных блоков, крупных камней и другого.

«Если вы приняли решение прыгать в воду, не нужно делать это необдуманно. Сначала изучите место и убедитесь, что дно достаточно глубоко, а рядом нет строительного мусора. Лучше всего вообще избежать прыжков в незнакомых местах и выбрать для прыжков с нырянием хорошо изученное место, оборудованное трамплинами или другой инфраструктурой. Не нужно прыгать со скал или берега, особенно в мутную воду, там могут быть коряги, камни и другие опасности. Прыгайте ногами вперед, а не головой. Так вы сможете избежать травмы шеи и последующих осложнений», — добавил врач.

Доктор также убедительно рекомендовал родителям подростков объяснить риски прыжков в непроверенных местах и рассказать правила безопасности, способные спасти жизнь молодых людей. Если такая травма произошла, то необходимо действовать правильно, чтобы дополнительно не навредить человеку.

«Незамедлительно вызовите службу спасения. Если вы видите, что человек идет ко дну и не может шевелиться — необходимо действовать. Подплывая к пострадавшему, поддерживайте его голову и шею в одном положении, чтобы избежать движения и дополнительного повреждения позвоночника. После извлечения из воды положите пострадавшего на твердую поверхность, продолжая поддерживать его голову и шею. Не позволяйте голове повернуться в сторону, поддерживайте ее с двух сторон, например, свернутыми валиком полотенцами. Ожидайте скорую помощь и не предпринимайте никаких других действий по перемещению человека — вы можете только усугубить положение», — рассказал он.

По его словам, при таких травмах операции необходимы в неотложном порядке, а участие опытных специалистов способно значительно улучшить прогноз.

16 июня врач скорой помощи АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева рассказала, что если утопающий человек провел в воде после утопления одну минуту, то в 90% случаев его можно спасти.