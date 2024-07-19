Путин выразил соболезнования лидеру Вьетнама в связи со смертью генсека ЦК Компартии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии (КПВ) Нгуена Фу Чонга. Об этом говорится 18 июля в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил, что вся жизнь политика была посвящена служению своей родине.

«В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внесшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем», — отмечается в соболезновании.

Российский лидер отметил, что лично неоднократно общался с Нгуеном Фу Чонгом, и попросил передать слова поддержки его близким, а также народу Вьетнама.

Чонг умер ранее в пятницу на 81-м году жизни в Центральном военном госпитале №108 после продолжительной болезни.

С 2006 по 2011 год он возглавлял национальное собрание (парламент) Вьетнама. Затем стал главой Коммунистической партии Вьетнама в 2011 году, после чего дважды переизбирался на этот пост. В 2018–2021 годах он был президентом Вьетнама.