Умер генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила 19 июля газета Nhan Dan.
Смерть наступила в пятницу в 13:38 (09:38 мск). Генсек умер в Центральном военном госпитале № 108 после продолжительной болезни, «несмотря на усилия ведущих медицинских специалистов страны».
Дата и место прощания с Нгуен Фу Чонг неизвестны.
С 2006 по 2011 годы возглавлял Национальное собрание (парламент) Вьетнама. Затем стал главой Коммунистической партии Вьетнама в 2011 году, после чего дважды переизбирался на этот пост. В 2018–2021 годах он был и президентом Вьетнама.