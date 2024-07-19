В Москве пройдет VIII Международная школа БРИКС

VIII Международная школа БРИКС пройдет в Москве с 1 по 3 октября с.г. в рамках председательства России в объединении БРИКС.

Международная научно-образовательная программа «Школа БРИКС» — это первая в России специально разработанная краткосрочная программа подготовки специалистов в области изучения взаимодействия в рамках объединения БРИКС в политической, экономической и гуманитарной сферах и конкретных направлений сотрудничества стран — участниц БРИКС.

Программа проводится с 2017 года на ежегодной основе при консультационной поддержке МИД России. Ее цель — расширить пул молодых экспертов-бриксологов для формирования кадрового резерва и дальнейшего развития молодежного трека взаимодействия в рамках БРИКС.

В 2024 году программа проводится Экспертным советом БРИКС – Россия и Национальным комитетом по исследованию БРИКС в партнерстве с Фондом Горчакова и МГИМО МИД России в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030».

К участию в программе приглашаются студенты и молодые ученые, дипломаты, общественные деятели, предприниматели и журналисты в возрасте от 18 до 35 лет.

Участники программы получат уникальную возможность прослушать специально подготовленный курс лекций от ведущих российских и иностранных экспертов по тематике БРИКС, принять участие в мастер-классах, деловых играх, дебатах, дискуссиях и развить коммуникативные навыки, расширить свой профессиональный кругозор, детально изучить особенности взаимодействия стран БРИКС.

По традиции в рамках Международной школы БРИКС пройдет встреча с заместителем министра иностранных дел, шерпой России в БРИКС Сергеем Рябковым.

Заявки принимаются до 15 августа.

Отбор участников проводится на конкурсной основе.