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Глобальный сбой Windows нарушил работу аэропортов, банков и медицинских систем

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Глобальный технический сбой в работе операционной системы Microsoft Windows, связанный с ошибкой в обновлении программного обеспечения (ПО) компании CrowdStrike, вызвал проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков, СМИ, отелей и других учреждений по всему миру.

Разработчик объяснил, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.

В пресс-службе немецкого авиаперевозчика Lufthansa сообщили «Известиям», что ситуация повлияла на закрытие аэропорта в Берлине.

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Как следует из видео, сделанного в авиагавани, в здании аэропорта с трудом можно найти свободное место. Люди в ожидании рейсов сидят в том числе на полу. Работники аэропорта бесплатно раздают бутылки с водой.

Задержки наблюдаются в лондонском Хитроу, аэропортах Испании и США. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.

Минцифры РФ, комментируя ситуацию, указало на то, что массовый IT-сбой показал значимость импортозамещения иностранного ПО.

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