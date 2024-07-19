Сбой в Microsoft привел к остановке работы и хаосу в аэропорту Берлина

В аэропорту Берлина наблюдается массовое скопление людей из-за глобального сбоя в работе системы Microsoft Windows, пассажиры не могут вылететь в места назначения. Кадры с места событий 19 июля публикуют «Известия».

«Полностью погасшие табло и в аэропорту Берлина. Здесь тоже глобальный сбой приводит к глобальным задержкам и отменам рейсов. Всеобщий хаос», — сообщил корреспондент Виталий Чащухин.

Как следует из видеозаписи, в здании аэропорта с трудом можно найти свободное место. В ожидании отправки самолетов люди сидят в том числе на полу. Работники воздушной гавани бесплатно раздают бутылки с водой.

Как вместе с тем сообщает газета Bild, технический сбой в «летний отпускной хаос» парализовал работу аэропорта Берлин-Бранденбург, а также воздушной гавани Гамбурга. Издание отмечает, что пассажирам авиакомпании Eurowings теперь придется сесть на поезд.

Ранее в этот день произошел массовый сбой Microsoft, связанный с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Это вызвало проблемы в работе банков, авиакомпаний, аэропортов, а также супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.

На этом фоне аэропорты мира сообщили о проблемах в работе и возможных задержках рейсов в связи с глобальными сбоями. В пресс-службе немецкого авиаперевозчика Lufthansa сообщили «Известиям», что ситуация повлияла на закрытие аэропорта в Берлине. Задержки наблюдаются в лондонском Хитроу, аэропортах Испании и США. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.

Позже корпорация Microsoft сообщила, что первопричина глобального сбоя в работе операционной системы (ОС) Windows устранена, однако некоторые системы еще могут сталкиваться с проблемами. Там отметили, что проводят дополнительные мероприятия по устранению последствий неполадок.